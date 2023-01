US-Präsident Biden besucht Mexiko (Fernando Llano / AP / dpa / Fernando Llano)

Die Probleme an der Grenze seien nicht über Nacht entstanden und könnten nicht über Nacht gelöst werden, schrieb Biden nach seiner Ankunft in Mexiko-Stadt auf Twitter. Sein Ziel sei es, die Grenzen zu sichern und den Einwanderungsprozess geordnet und fair zu gestalten. Biden wird darüber unter anderem mit dem mexikanischen Präsidenten López Obrador sprechen. Weiteres wichtiges Thema dürfte der Drogenschmuggel mexikanischer Kartelle in die USA sein.

Vor seiner Ankunft in Mexiko-Stadt hatte Biden erstmals seit seinem Amtsantritt die Südgrenze der USA bei El Paso im Bundesstaat Texas besucht. Gouverneur Abbott warf der Regierung in Washington Versagen vor. Amerika erlebe die schlimmste illegale Einwanderung in der Geschichte des Landes, sagte der Politiker von der oppositionellen Republikanischen Partei.

