Schäden in der Stadt Mayfield im Bundesstaat Kentucky (Getty Images via AFP / Brett Carlsen )

Allein im Bundesstaat Kentucky starben mehr als 70 Einwohner, wie der zuständige Gouverneur mitteilte. Mindestens vier weitere Todesopfer wurden in Arkansas und Tennessee gemeldet. Auch in einem teilweise zerstörten Amazon-Lagerhaus in Illinois gab es mindestens zwei Todesopfer. US-Präsident Biden erklärte, die Serie von Tornados sei eine unvorstellbare Tragödie. Er sagte den betroffenen Landstrichen Hilfe zu.

Die Tornados waren in der vergangenen Nacht durch mehrere Bundesstaaten im Südosten und im Zentrum der USA gezogen. Der Sender CNN berichtete von 30 Tornados in Arkansas, Illinois, Missouri, Mississippi and Tennessee. Mehrere Landkreise in Kentucky wurden komplett verwüstet. 200.000 Haushalte sind ohne Strom.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.