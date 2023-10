Nach Fund von Geheimdokumenten

US-Präsident Biden in Erklärungsnot: Ähnlich wie sein Vorgänger Donald Trump hat auch er offenbar geheime Regierungsdokumente in seinen privaten Räumen aufbewahrt. (imago / USA TODAY Network /Rob Schumacher / The Republic)

Ende vergangenen Jahres waren in einem seiner ehemaligen Büros und in seinem Privathaus in Delaware vertrauliche Dokumente aus Bidens Zeit als Vizepräsident in der Regierungszeit von Barack Obama gefunden worden. Das Weiße Haus betonte, Biden kooperiere vollumfänglich mit dem Justizministerium, das die Ermittlungen angeordnet hatte.

Der Vorfall gilt als heikel für Biden und zieht Vergleiche mit einer ähnlichen Situation um seinen Amtsvorgänger Trump nach sich, bei dem ebenfalls Geheimdokumente gefunden wurden. Ein US-Gesetz verpflichtet Präsidenten und Vizepräsidenten, nach ihrer Amtszeit alle Dokumente an das Nationalarchiv zu übergeben.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.