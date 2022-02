Krisenstimmung im Weißen Haus: Die diplomatischen Bemühungen, den Konflikt mit Russland friedlich zu lösen, gehen weiter. (picture-alliance/Fotostand)

Das Weiße Haus in Washington teilte nach dem Gespräch mit, Biden habe erneut eine schnelle und entschlossene Reaktion der USA in Abstimmung mit ihren Verbündeten im Falle eines russischen Angriffs auf die Ukraine versprochen. Weiter hieß es, beide Politiker wollten weiterhin auf Diplomatie und Abschreckung setzen. Biden nutzte das Gespräch mit Selenskyj demnach auch, um erneut auf einen möglicherweise unmittelbar bevorstehenden russischen Einmarsch in der Ukraine aufmerksam zu machen. Ein Pentagon-Sprecher unterstrich dies und verwies dabei auf Geheimdienstinformationen.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte sich diesbezüglich skeptisch geäußert. Für die Warnungen der USA vor einem unmittelbar bevorstehenden Angriff habe er noch keine überzeugenden Beweise gesehen, erklärte er vor kurzem.

