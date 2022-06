Schutz des Regenwalds

Los Angeles: Joe Biden, Präsident der USA, trifft sich mit Jair Bolsonaro, Präsident von Brasilien, im Rahmen des IX. Gipfeltreffens der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS)Amerikanischer Staaten (OAS). (dpa/Evan Vucci)

Hauptthema des Gesprächs am Rande des Amerika-Gipfels in Los Angeles war der Schutz des Amazonas-Regenwaldgebiets. Biden forderte, die Weltgemeinschaft solle finanziell dabei helfen, so viel Regenwald wie möglich zu erhalten. Kritiker werfen Bolsonaro vor, das Amazonasgebiet vor allem als ungenutztes wirtschaftliches Potenzial zu betrachten und noch mehr Flächen für Landwirtschaft, Bergbau und Energiegewinnung zu erschließen. Während Bolsonaros Amtszeit nahm die Abholzung im Amazonasgebiet deutlich zu. Im Oktober sind Neuwahlen in Brasilien geplant. In Umfragen liegt Bolsonaro deutlich hinter dem ehemaligen Präsidenten Lula da Silva.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.