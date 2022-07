Bilaterales Gespräch

US Präsident Joe Biden und der chinesische Präsident Xi Jinping sprechen im März 2022 über den Krieg in der Ukraine (dpa/ picture alliance / ZUMAPRESS.com)

Nach Angaben des Weißen Hauses in Washington dauerte das Telefongespräch mehr als zwei Stunden. Beide Seiten machten anschließend ihre anhaltenden Differenzen über den Umgang mit Taiwan deutlich. Das Weiße Haus warnte China davor, den Status Quo des Inselstaates zu verändern oder andere Schritte zur Destabilisierung zu unternehmen. Die Führung in Peking teilte mit, dass China eine Unabhängigkeit Taiwans ablehne und sich jegliche Einmischung von außen verbitte. Präsident Xi wurde in diesem Zusammenhang mit den Worten an die Adresse der USA zitiert, wer mit Feuer spiele, werde sich verbrennen.

China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz, die wieder mit dem Festland vereinigt werden soll - notfalls mit militärischer Gewalt.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.