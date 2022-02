US-Präsident Biden hat neue Sanktionen gegen Russland verkündet (picture alliance/ newscom)

Das kündigte US-Präsident Biden am Abend in einer Fernsehansprache an. Es handele sich dabei auch um Soldaten, die bereits zuvor in Alarmbereitschaft versetzt worden seien. Biden sagte, die Soldaten würden nicht in der Ukraine kämpfen, sondern sollten die Nato-Verbündeten verteidigen. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben derzeit mehr als 90.000 Kräfte in Europa. Zugleich verkündete Biden neue Sanktionen, die sich unter anderem gegen Banken richten. Die USA würden Russlands Möglichkeit beschneiden, Geschäfte in Dollar und Yen abzuwickeln. Zudem werde man die Exporte von Hochtechnologie nach Russland beschränken.

Auch die Europäische Union beschloss neue Sanktionen. Die EU-Staats- und Regierungschefs verständigten sich am Abend in Brüssel auf Strafmaßnahmen, die vor allem den russischen Finanz-, Energie- und Verkehrssektor treffen sollen. Vom internationalen Zahlungssystem Swift soll Moskau aber vorerst wohl noch nicht ausgeschlossen werden.

