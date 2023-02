US-Präsident Biden und der Präsident der Ukraine, Selenskyj (Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa)

Bei einem Treffen mit Präsident Selenskyj in Kiew kündigte Biden Militärhilfen im Umfang von bis zu 460 Millionen US-Dollar an, darunter Systeme zur Luftüberwachung sowie Artilleriemunition und Panzerabwehrwaffen. Selenskyj sprach von einem äußerst wichtigen Zeichen der Unterstützung.

Die Regierung in Moskau war über Bidens Besuch in der ukrainischen Hauptstadt unmittelbar vor dem ersten Jahrestag der russischen Invasion informiert. Der US-Präsident reiste am Abend weiter nach Polen, wo morgen ein Treffen mit Präsident Duda geplant ist.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.