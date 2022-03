US-Präsident Biden kündigt Waffenlieferungen und Militärhilfen für Ukraine an. (Patrick Semansky/AP/dpa)

Die Vereinigten Staaten würden das Land so lange wie nötig unterstützen, sagte Biden im Weißen Haus in Washington. Geliefert werden sollen Panzer- und Luftabwehrraketen, Maschinenpistolen, Granatwerfer, Munition und Drohnen. Mit Hilfe der Luftabwehrraketen könnten die Ukrainer ihren Luftraum verteidigen, sagte Biden weiter. Die Vereinigten Staaten würden der Ukraine auch dabei helfen, Flugabwehrsysteme mit noch größerer Reichweite zu bekommen, die auch Ziele in größeren Höhen erreichen können.

Zudem bezeichnete Biden den russischen Staatschef Putin als "Kriegsverbrecher". Der Kreml nannte diese Wortwahl daraufhin "inakzeptabel und unverzeihlich".

Weiterführende Artikel zum Krieg in der Ukraine

In unserem Newsblog finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 17.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.