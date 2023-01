New York war ein Hotspot in der Corona-Pandemie. (Yuki Iwamura/FR171758 AP/dpa)

Das hat US-Präsident Biden angekündigt. Die Regelungen waren im Jahr 2020 vom damaligen US-Präsidenten Trump eingeführt und von Biden mehrfach verlängert worden. Damit verbunden sind unter anderem hohe Hilfszahlungen der Regierung in Washington an die Bundesstaaten. Die oppositionellen Republikaner hatten im Repräsentantenhaus deshalb ein sofortiges Ende der Corona-Notstandsregelungen gefordert. Ein abruptes Ende lehnt die Biden-Administration jedoch ab. Es würde zu Unsicherheit im gesamten Gesundheitssystem führen, so die Begründung. Offiziell enden die Maßnahmen daher am 11. Mai, um einen geordneten Übergang zu ermöglichen.

