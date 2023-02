Möglicher chinesischer Spionageballon

US-Präsident Joe Biden (AP/dpa/Susan Walsh)

Er sagte am Rande eines Termins in Syracuse, die Regierung kümmere sich darum. Das US-Verteidigungsministerium hatte am Donnerstagabend die Sichtung eines chinesischen Ballons im amerikanischen Luftraum publik gemacht. US-Außenminister Blinken nannte den Vorgang "inakzeptabel". Er sagte eine Reise nach Peking ab. China wies die Vorwürfe zurück. Es handele sich um ziviles Forschungsgerät, der versehentlich vom Kurs abgegekommen sei. Inzwischen soll ein weiterer Ballon über Lateinamerika aufgetaucht sein.

