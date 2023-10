US-Präsident Biden reist nach Israel (picture alliance / Pool / ABACA)

Geplant ist unter anderem ein Gespräch mit Ministerpräsident Netanjahu. Noch am gleichen Tag will Biden nach Jordanien weiterreisen, um dort mit dem palästinensischen Präsidenten Abbas, Ägyptens Staatschef al-Sisi und dem jordanischen König Abdullah zusammen zu kommen. Biden hatte in den vergangenen Tagen regelmäßig mit Netanjahu telefoniert, während US-Außenminister Blinken als Krisendiplomat in der Region unterwegs war.

