US-Präsident Joe Biden in Iowa (AP)

Bei einem Besuch im US-Bundesstaat Iowa sagte er, es werde immer deutlicher, dass Präsident Putin versuche, die bloße Vorstellung auszulöschen, ein Ukrainer sein zu können. Kurz zuvor hatte Biden bereits in einer Rede von Volkermord im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg gesprochen.

Auf Nachfrage von Journalisten führte er aus, es kämen immer mehr Beweise für die schrecklichen Dinge ans Licht, die die Russen in der Ukraine getan hätten. Letztlich müssten Juristen auf internationaler Ebene entscheiden, ob es sich um Genozid handele oder nicht - aber für ihn sehe es ganz so aus, so Biden.

Bisher hatte die US-Regierung im Zusammenhang mit Gräueltaten wie in Butscha lediglich von Kriegsverbrechen gesprochen.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.