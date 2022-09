US-Präsident Biden trägt sich in ein Kondolenzbuch für die Queen ein. (AP / Susan Walsh)

Ihr Tod sei ein Verlust, der ein riesiges Loch hinterlasse, sagte er, nachdem er sich im Lancaster House in ein Kondolenzbuch eingetragen hatte. Der Queen sei es immer darum gegangen, Menschen mit Würde zu behandeln. Biden und seine Frau hatten an dem im britischen Parlament aufgebahrten Sarg persönlich von der Queen Abschied genommen. Am Abend nehmen die beiden an einem Empfang von König Charles dem Dritten teil.

Der Sarg ist noch bis morgen früh in der Westminster Hall des Parlaments aufgebahrt und für die Öffentlichkeit zugänglich. Dort nahmen in den vergangenen Tagen zehntausende Menschen Abschied von der Monarchin.

Morgen findet das Staatsbegräbnis statt. Nach einer Trauerfeier in der Westminster Abbey erfolgt die eigentliche Beisetzung im Familienkreis auf Schloss Windsor.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.