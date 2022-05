Südostasien

US-Präsident Biden. (picture alliance/dpa/Sputnik)

Er will dort seine Pläne für ein stärkeres wirtschaftliches Engagement im indo-pazifischen Raum vorstellen. Biden trifft in Tokio zunächst Kaiser Akihito, anschließend Premierminister Kishida. Am Dienstag wird er am Gipfel der sogenannten Quad-Gruppe teilnehmen. Zu ihr gehören neben Japan und den USA Australien und Indien.

Biden war am Freitag zunächst nach Südkorea gereist und hatte Präsident Yoon unter anderem Militärmanöver zur Abschreckung Nordkoreas in Aussicht gestellt.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.