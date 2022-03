Warschau US-Präsident Biden zur Ukraine: "Kampf für Freiheit und Demokratie"

US-Präsident Biden hat mit Blick auf den Krieg in der Ukraine die Länder der Europäischen Union und der NATO zu einem "langen Atem" aufgefordert. Der Kampf für Freiheit und Demokratie sei eine Aufgabe unserer Zeit, sagte Biden in einer Rede in der polnischen Hauptstadt Warschau. An die Adresse der ukrainischen Bevölkerung formulierte er wörtlich: "Wir stehen an Eurer Seite".

