Warschau US-Präsident Biden zur Ukraine: "Wir stehen an Eurer Seite!"

US-Präsident Biden hat der Ukraine weitere militärische und humanitäre Hilfe zugesichert. Man werde Hilfe überall dort stellen, wo sie gebraucht werde, sagte Biden in Warschau. Seine Botschaft an das Volk der Ukraine laute: "Wir stehen an Eurer Seite". Biden wandte sich auch an die Menschen in Russland und erklärte, sie seien nicht der Feind. Präsident Putin habe sein Volk durch seinen Angriff auf die Ukraine vom Rest der Welt abgeschnitten.

26.03.2022