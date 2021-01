Der Heimtrainer des neuen US-Präsidenten Biden könnte zum Sicherheitsrisiko im Weißen Haus werden.

Nach einem Bericht der britischen Zeitung "The Guardian" könnte ein mit dem Internet verbundenes Fitnessrad zum Problem werden. Biden trainiere bislang jeden Morgen in seinem Heimartort in Wilmington in seinem Fitnessstudio. Dieses sei mit Gewichten, einem Laufband und einem Spinning-Rad der US-Firma Peloton ausgestattet. Der Heimtrainer sei ein digital besonders hochwertig ausgestattetes Produkt. Es erlaube es dem neuen Präsidenten, über ein interaktives Tablet auch aus der Distanz an Trainingseinheiten einer Gruppe teilzunehmen. Peloton-Fahrräder schalten beim Training via Internet über einen integrierten Monitor einen Trainer zu. Das digital hochgerüstete Rad verfüge auch über eine Webcam und ein Mikrofon. Diese dienten für Gruppentrainingseinheiten, in denen nicht nur die Trainer zu sehen seien, sondern auch die Teilnehmer der Kurse. Die Mikrofone befänden sich damit in einem hochnsensiblen Sicherheitsbereich des Weißen Hauses. Nach Ansicht von Experten für Cybersicherheit stellt das Modell, auf dem Biden trainiert, daher ein massives Cybersicherheitsrisiko dar, heißt es in dem Bericht.

Breite Debatte in US-Medien

Auch in den US-Medien ist das Trainingspensum des 78-Jährigen ein großes Thema. Biden solle besser woanders schwitzen, das Rad dürfe er aber auf keinen Fall ins Weiße Haus mitbringen, schrieb etwa das Wissenschaftsmagazin „Popular Mechanics“. Der für Cybersicherheit zuständige Wissenschaftler Max Kilger von der University of Texas sagte dem Magazin dazu: Die Verbindung mit dem Internet sei das zentrale Problem. Schutzfunktionen wie eine Firewall oder eine spezielle Angriffs-Erkennungs-Software ließen sich von Hackern umgehen. Sicherheit sei nur dann garantiert, wenn man Kamera, das Mikrofon und die Internetausrüstung ganz von dem Rad entferne. Doch dann habe man eben nur noch ein ganz normales Rad im Trainingsraum stehen.

Kein ganz neues Problem

Ganz neu ist das Problem für die Sicherheitskräfte im Weißen Haus nicht. Michelle Obama trainierte ebenfalls auf einem Peloton-Heimtrainer. Bei diesem seien jedoch weder Kamera noch Mikrofon installiert gewesen, heißt es im "Guardian".



Die USA waren zuletzt wiederholt von Hackern angegriffen worden.

