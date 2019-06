Nach dem Abschuss einer US-Aufklärungsdrohne durch den Iran hat US-Präsident Trump wegen der erwarteten Opferzahl einen Vergeltungsangriff kurzfristig abgebrochen.

Die vom US-Militär erwarteten 150 Toten wären im Vergleich zum Abschuss einer US-Drohne durch den Iran "unverhältnismäßig" gewesen, schrieb Trump auf Twitter. Die US-Streitkräfte seien am Donnerstagabend bereit zum Angriff auf drei verschiedene Ziele gewesen, "als ich gefragt habe, wie viele sterben werden. 150 Menschen, Sir, war die Antwort eines Generals. Zehn Minuten vor dem Schlag habe ich ihn gestoppt".



Trump machte keine Angaben dazu, welche Ziele angegriffen werden sollten. Der US-Präsident schrieb weiter: "Ich habe keine Eile." Das US-Militär sei einsatzbereit "und mit Abstand das beste in der Welt". Die Wirtschaftssanktionen gegen den Iran zeigten Wirkung. Er betonte der Iran könne "niemals Atomwaffen haben". Trump verteidigte erneut seinen einseitigen Ausstieg aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran und kritisierte seinen Amtsvorgänger Obama dafür, den Vertrag mit Teheran abgeschlossen zu haben.

Sorge vor neuem Golfkrieg

Die "New York Times" berichtete, Ziel des US-Militärschlags hätten Radarstationen und Raketenbatterien im Iran sein sollen. Die US-Militärplanungen verstärkten die Sorge, dass der Konflikt in einem neuen Golfkrieg münden könnte. Für den USA-Experten Braml von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik zeigt der Vorgang, dass Trump in einer Welt lebe, in der das Recht des militärisch Stärkeren gelte. Europa müsse dieses Weltbild verstehen und "sich auf die Hinterbeine stellen", sagte Braml im Deutschlandfunk. Nach Ansicht des Nahostexperten Steinberg könnte ein US-amerikanischer Militärschlag gegen den Iran kurz bevorstehen. Spätestens wenn in dem Konflikt amerikanisches Personal zu Schaden komme, müsse man damit rechnen, betonte er im Dlf. Dass eine der beiden Seiten einlenken werde, sei unwahrscheinlich.



Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran hatten sich in der Nacht zum Donnerstag zugespitzt, nachdem der Iran eine amerikanische Aufklärungsdrohne abgeschossen hatte. Über den genauen Abschussort machen der Iran und die USA unterschiedliche Angaben: Die US-Regierung spricht davon, dass das unbemannte Flugzeug über internationalen Gewässern getroffen worden sei. Teheran spricht von Beweisen dafür, dass die Drohne über iranischem Hoheitsgebiet geflogen sei. Außerdem gibt der Iran an, dass die USA mehrfach vor Abschuss der Drohne gewarnt worden seien.