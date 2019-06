US-Präsident in London

US-Präsident Trump hält ein Freihandelsabkommen mit Großbritannien in naher Zukunft für möglich. Der gemeinsame Handel könne um das zwei- oder dreifache ausgeweitet werden, sagte Trump bei einer Pressekonferenz mit der scheidenden Premierministerin May in London. Er irritierte mit Aussagen zu Demonstrationen.

Mit Blick auf den Brexit erneuerte Trump seine Kritik an Oppositionsführer Corbyn von der Labour Partei. Dieser sei eine negative Kraft. Corbyn hatte gestern eine Einladung zu einem Staatsbankett im Buckingham-Palast ausgeschlagen und heute auf einer Protestveranstaltung gesprochen.



Angesprochen auf die Demonstrationen in der britischen Hauptstadt gegen seinen Staatsbesuch sprach Trump von Falschmeldungen. Viele Menschen würden auf den Straßen jubeln, es gäbe nur vereinzelt Demonstrationen. Korrespondenten melden hingegen mehrere tausend Teilnehmer, die sich an den Protesten beteiligten.