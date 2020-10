US-Präsident Donald Trump hatte zunächst auf Twitter mitgeteilt, dass bei seiner Beraterin Hope Hicks eine Coronavirus-Infektion festgestellt worden sei und er und seine Frau Melania sich deshalb in häusliche Quarantäne begeben würden. Hicks hatte Trump zu mehreren Terminen begleitet. "Wir verbringen viel Zeit mit ihr", sagte Trump in einem Interview mit "Fox News". Später twitterte er, auch der Coronatest bei seiner Frau und ihm sei positiv ausgefallen. Der Arzt des Präsidenten bestätigte die Angaben und erklärte, Trump und seine Frau blieben im Weißen Haus und er gehe davon aus, dass Trump sein Amt ohne Unterbrechungen weiterhin ausüben könne.

Der 74-Jährige wird regelmäßig auf das Virus getestet. Derzeit könnte er sich in der präsymptomatischen Phase einer COVID-19-Erkrankung befinden. Dem üblichen Verlauf zufolge könnte es mehrere Tage dauern, bis erste Symptome auftreten. Schwerere Symptome würden vermutlich erst eine Woche später folgen. Da der Präsident mitten in der heißen Phase des Wahlkampfs zur Präsidentschaftswahl am 3. November steckt, hat seine Corona-Infektion möglicherweise weitreichende Auswirkungen.

Wahlkampfauftritt abgesagt, Finanzmärkte unruhig

Trump war zuletzt mehrmals vor mehreren tausend Menschen aufgetreten - eine Maske trägt er meist nicht. Ein anstehender Wahlkampftermin in Florida wurde bereits gestrichen. Was aus weiteren geplanten Wahlkampfauftritten wird und wie lange er sein Programm einschränken muss, ist noch nicht bekannt, berichtet ARD-Korrespondent Torsten Teichmann. Am 15. Oktober soll die zweite von drei geplanten Fernsehdebatten gegen Trumps demokratischen Herausforderer Joe Biden stattfinden.

Im ersten TV-Duell am 29. September hatte Trump Biden noch verspottet, weil dieser häufig einen Mundschutz trägt. Trump hat zudem wiederholt die Gefahr durch die Coronavirus-Pandemie öffentlich heruntergespielt. In den USA sind bislang mehr als 200.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl sind das mehr als fünf Mal so viele wie in Deutschland.

Wie viele gemeldete Coronavirusfälle gibt es in Deutschland? Beschleunigt sich die Ausbreitung des Virus, wie entwickeln sich die Fallzahlen international? Wie die Zahlen zu bewerten sind – ein Überblick.





Die Nachricht von Trumps Positiv-Test löste auch einen weltweiten Kursrutsch an den Finanzmärkte aus und der Ölpreis gab nach.

Im Umfeld von Trump hat es schon früher Corona-Infektionen gegeben. Hope Hicks ist allerdings die dem Präsidenten am nächsten stehende Person, von der bekannt ist, dass sie sich infiziert hat. Hicks war nach Medienberichten am Dienstag (29.09.2020) mit Trump in der Präsidentenmaschine Air Force One zur TV-Debatte nach Cleveland gereist, am Tag nach dem Duell reiste sie mit zu einem Wahlkampfauftritt nach Minnesota. Die "New York Times" berichtet, Mitarbeitern des Weißen Hauses sei seit Mittwochabend bekannt, dass sich Hicks angesteckt habe. Ihr sei es in Minnesota nicht gut gegangen und sei noch während des Rückflugs unter Quarantäne gestellt worden, berichtete der Sender Bloomberg. Trump suggerierte, dass sich Hicks bei einem Termin mit Angehörigen des Militärs oder Polizeibeamten angesteckt haben könnte.