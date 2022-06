Weißes Haus

US-Präsident Joe Biden reist im Juli in den Nahen Osten (AP Photo/Damian Dovarganes)

Es handle sich um einen historischen Besuch, sagte ein Vertreter des Weißen Hauses. Biden werde seine Reise am 13. Juli in Israel beginnen und dort mit führenden Politikern zusammentreffen. Es ist Bidens erste Israel-Reise als Präsident. Anschließend werde er mit Palästinenserpräsident Abbas zusammenkommen. Dabei wolle Biden seine Unterstützung für eine Zweistaatenlösung bekräftigen, die dem palästinensischen Volk ein gleiches Maß an Sicherheit, Freiheit und Chancen biete, hieß es. Zudem stehe in Saudi-Arabien ein Treffen mit Kronprinz bin Salman auf dem Programm. Über die Reise in den Golfstaat hatte es auch vor dem Hintergrund steigender Energiepreise zahlreiche Spekulationen gegeben. Biden und das Weiße Haus hatten sich wiederholt geweigert, den Besuch zu bestätigen.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.