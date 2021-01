Das geplante Amtsenthebungsverfahren in den USA löst nach den Worten von Präsident Trump große Wut im ganzen Land aus.

Der Vorstoß der Demokraten sei eine Fortsetzung der Hexenjagd gegen ihn, sagte Trump auf dem Weg nach Texas, wo er die Grenzmauer besichtigen will. Er wolle aber keine Gewalt. Trump verteidigte zugleich die Rede in Washington und betonte, die Worte seien völlig angebracht gewesen. Kritiker werfen ihm vor, seine Anhänger zu der Erstürmung des Kapitols angestachelt zu haben.



Im Repräsentantenhaus wird heute abschließend über eine Resolution abgestimmt, in der Vizepräsident Pence aufgerufen wird, Trump unter Anwendung des 25. Verfassungszusatzes für amtsunfähig erklären zu lassen. Allerdings gibt es derzeit keine Signale, dass sich Pence zu einem solchen Schritt entscheiden könnte. In einem zweiten Schritt wollen die Demokraten im Kongress ein reguläres Amtsenthebungsverfahren auf den Weg bringen.

