Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus haben an ihre republikanischen Kollegen appelliert, das angestrebte Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump zu unterstützen.

Heute Nachmittag soll darüber abgestimmt werden. Die Vorsitzende der Parlamentskammer, Pelosi, sagte, Trumps Parteikollegen sollten endlich ihre Augen öffnen und den Präsidenten zur Verantwortung ziehen. Die Zukunft der amerikanischen Demokratie stehe auf dem Spiel. Die Demokraten werfen Trump vor, am 6. Januar zur Erstürmung des Kapitols angestachelt zu haben.



Einzelne republikanische Abgeordnete kündigten an, einem Amtsenthebungsverfahren zuzustimmen. Am Ende entscheidet jedoch der Senat. Dort ist die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit bisher nicht absehbar. Nach Informationen der "New York Times" könnte der Mehrheitsführer der Republikaner im US-Senat, McConnell, den Vorstoß der Demokraten unterstützen.



Der Versuch, den Präsidenten durch seinen Stellvertreter und das Kabinett absetzen zu lassen, scheiterte gestern. Vize-Präsident Pence lehnte das Ansinnen der Demokraten ab. In einem Brief an das Repräsentantenhaus in Washington schrieb er, ein solches Vorgehen sei nicht im Interesse der Nation. Der 25. Zusatzartikel sollte nur in Fällen medizinischer oder geistiger Unfähigkeit des Präsidenten und "nicht als Mittel zur Bestrafung" angewandt werden.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.