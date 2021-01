Die US-Demokraten dringen nach dem Sturm auf das Kapitol auf eine Entmachtung von Präsident Trump. Sie werfen ihm vor, seine Anhänger zu der Aktion aufgewiegelt zu haben. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Pelosi, sagte, der "verstörte Präsident" stelle eine Gefahr dar, die größer nicht sein könne.

Sollte Trump nicht umgehend freiwillig zurücktreten, werde das Parlament handeln. Sie habe sich mit der Führung der US-Streitkräfte beraten, um ihn daran zu hindern, Militärschläge zu beginnen oder einen atomaren Angriff zu befehlen, so Pelosi. Trump sagte heute in einer Videoansprache zu, eine reibungslose Machtübergabe an seinen Nachfolger Biden zu gewährleisten. Der Amtseinführung will er aber nicht beiwohnen.



Bei der Erstürmung des Kapitols durch Anhänger Trumps kamen am Mittwoch insgesamt fünf Menschen ums Leben, darunter ein Polizist.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.