In den USA bereitet die Demokratische Partei weitere Schritte für eine mögliche Amtsenthebung von Präsident Trump vor.

Zunächst soll noch heute im Repräsentantenhaus abschließend über eine Resolution abgestimmt werden, in der Vizepräsident Pence aufgerufen wird, Trump unter Anwendung des 25. Verfassungszusatzes für amtsunfähig erklären zu lassen. Allerdings gibt es derzeit keine Signale, dass sein Stellvertreter sich zu einem solchen Schritt entscheiden könnte. Pence hatte sich zuletzt mit Trump im Weißen Haus getroffen. Anschließend wurde mitgeteilt, beide wollten ihre Arbeit bis zum Ende von Trumps Amtszeit am 20. Januar fortsetzen.



In einem zweiten Schritt wollen die Demokraten im Kongress ein reguläres Amtsenthebungsverfahren auf den Weg bringen. In einer Anklageschrift wird Trump Anstiftung zum Aufruhr vorgeworfen, weil er seine Anhänger am vergangenen Mittwoch zum Marsch auf das Kapitol aufgerufen habe. Über die Vorlage soll voraussichtlich morgen im Repräsentantenhaus abgestimmt werden. Zu einem späteren Zeitpunkt müsste sich dann auch der Senat damit beschäftigen. Ziel des Verfahrens soll unter anderem sein, dass Trump kein zweites Mal zu einer Präsidentschaftswahl antreten darf.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.