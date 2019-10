US-Präsident Trump hat bestätigt, dass der Anführer der Terrormiliz IS, Al Bagdadi, bei einem US-Militäreinsatz in Syrien getötet wurde. Zuvor hatten mehrere US-Medien darüber berichtet. Es habe sich um einen Sondereinsatz von Spezialkräften in der letzten Islamisten-Hochburg in Idlib gehandelt.

Trump sagte im Weißen Haus in Washington, al-Bagdadi sei in einem Versteck im Nordwesten Syriens von amerikanischen Spezialeinheiten aufgespürt und angegriffen worden. Daraufhin habe der IS-Anführer einen Sprengstoffgürtel gezündet und sich so selbst getötet und drei seiner Kinder mit in den Tod gerissen. DNA-Tests hätten al-Bagdadis Identität eindeutig bestätigt. Auch zahlreiche seiner Kämpfer seien getötet worden, erklärte der US-Präsident weiter. Amerikanische Soldaten seien bei dem Einsatz nicht zu Schaden gekommen. Vielmehr hätten sie auf dem Gelände Material über weitere Planungen des IS gefunden.



In diesem Zusammenhang dankte Trump unter anderem Moskau, das ingesamt acht US-Hubschrauber durch den von russischen Einheiten kontrollierten syrischen Luftraum zum Einsatz habe fliegen lassen.



Idlib ist die letzte Rebellenhochburg in Syrien. Der größte Teil der Region steht unter der Kontrolle der syrischen Islamistengruppe Hajat Tahrir al-Scham. Noch vor wenigen Monaten ging die von den USA geführte Anti-IS-Koalition aber in einem Bericht davon aus, dass sich noch zwischen 14.000 und 18.000 IS-Angehörige in dem Gebiet zwischen Syrien und dem Irak aufhalten sollen.



Weitere Hintergrundinformationen finden Sie hier im Bericht unseres Korrespondenten.