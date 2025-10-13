Rede vor der Knesset

US-Präsident Trump in der Knesset (AP / Chip Somodevilla)

Trump dankte dem israelischen Regierungschef Netanjahu für seine Bereitschaft zu einem Friedensschluss. Der US-Präsident war mit stehenden Ovationen von den Abgeordneten der Knesset empfangen worden.

Netanjahu würdigte Trump als besten Freund, den sein Land jemals im Weißen Haus gehabt habe. In seiner Rede sprach er von großartigen Siegen, die Israel über die militant-islamistische Hamas im Gazastreifen erreicht habe. Der Premier betonte, er sehe sich dem neuen Frieden in Gaza verpflichtet.

In Ägypten findet am Nachmittag ein Gipfeltreffen zum Friedensplan für den Gazastreifen statt, an dem ebenfalls Trump sowie weitere Gäste aus dem Ausland teilnehmen, darunter Bundeskanzler Merz. Anders als zuvor gemeldet wird Netanjahu aber nicht anreisen.

Freilassung israelischer Geiseln und palästinensischer Gefangener

Nach 738 Tagen Gefangenschaft im Gazastreifen sind heute alle lebenden Geiseln freigekommen. Die 20 Männer wurden in zwei Gruppen am Vormittag dem Internationalen Roten Kreuz übergeben. Unter ihnen sind vier Deutsch-Israelis. Kurz vor ihrer Freilassung konnten einige Geiseln per Video mit ihren Angehörigen telefonieren. Auf einem Armeestützpunkt im Süden Israels sollen sie ihre Familien treffen.

Nach der Freilassung aller verbliebenen israelischen Geiseln kamen im Gegenzug erste palästinensische Gefangene frei. Sie kamen mit einem Bus im Gazastreifen an und wurden dort von einer begeisterten Menschenmenge empfangen. Insgesamt lässt Israel 1.900 palästinensische Häftlinge frei, darunter etwa 250, die zu lebenslanger Haft verurteilt worden waren.

Die Freilassung wurde international begrüßt. Bundespräsident Steinmeier schrieb in einem Brief an die Geiseln, er hoffe, dass sie die Folgen der erlittenen Gewalt nach und nach hinter sich lassen könnten. Der Zentralrat der Juden in Deutschland sprach vom Beginn eines Heilungsprozesses.

Mehr zum Thema

Diese Nachricht wurde am 13.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.