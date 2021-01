In Washington berät das Repräsentantenhaus über die Einleitung eines zweiten Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsident Trump.

Die Demokraten werfen Trump vor, mit einer Rede am vergangenen Mittwoch zu der gewaltsamen Erstürmung des Kongresses angestachelt zu haben. Der demokratische Abgeordnete McGovern erklärte, die Nation sei nicht von außen, sondern von innen bedroht worden. Im Repräsentantenhaus haben die Demokraten des künftigen Präsidenten Biden die Mehrheit, um das Impeachment einzuleiten. Mehrere Republikener haben angekündigt, ebenfalls dafür zu stimmen. Das eigentliche Verfahren wird dann im Senat geführt. Dort ist eine Zweidrittel-Mehrheit notwendig, um den Präsidenten aus dem Amt zu entfernen. Diese wird voraussichtlich nicht zustande kommen. Trump hat bereits ein Amtsenthebungsverfahren überstanden.



Eine Absetzung Trumps über den 25. Zusatzartikel der Verfassung war von Vizepräsident Pence abgelehnt worden. Er schrieb in einem Brief an das Repräsentantenhaus, ein solches Vorgehen sei nicht im Interesse der Nation.

