Nach Angaben von US-Präsident Trump ist die Türkei eine dauerhafte Waffenruhe in Nordsyrien bereit. Trump sagte in Washington, die türkische Regierung habe ihn darüber informiert, dass sie die Kämpfe in Nordsyrien stoppen werde. Aus diesem Grund habe er beschlossen, die Sanktionen gegen die Türkei aufzuheben, erklärte Trump.

Gestern wurde eine Feuerpause zunächst noch um 150 Stunden verlängert. Zudem hatten der türkische Präsident Erdogan und der russische Präsident Putin bei einem Treffen in Sotschi russisch-türkische Patrouillen in der Region vereinbart. Russische Militärpolizisten marschierten denn heute etwa durch die Stadt Manbidsch, berichtete die Nachrichtenagentur Interfax. Syrische Militärkreise meldeten darüber hinaus, russische Militärpolizisten seien mit vier Fahrzeugen in die Grenzstadt Kobane eingerückt.



Im Zuge der fast zweiwöchigen türkischen Militäroffensive im Nordosten Syriens sind nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 176.000 Menschen vertrieben worden. Darunter seien fast 80.000 Kinder, teilte ein UNO-Sprecher in New York mit. In der Region sei zudem wichtige Infrastruktur beschädigt worden.