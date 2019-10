Nach Angaben von US-Präsident Trump ist die Türkei zu einer dauerhaften Waffenruhe in Nordsyrien bereit. Trump sagte in Washington, die türkische Regierung habe ihn darüber informiert, dass sie die Kämpfe in Nordsyrien stoppen werde. Aus diesem Grund habe er beschlossen, die Sanktionen gegen die Türkei aufzuheben, erklärte Trump.

Er fügte aber hinzu, dass die Strafmaßnahmen jederzeit wieder eingeführt werden könnten, sollte Ankara seinen Verpflichtungen nicht nachkommen. Eine offizielle Reaktion Ankaras gab es zunächst nicht.



Trump betonte, er habe auch mit dem Kommandeur der Syrischen Demokratischen Kräfte gesprochen, mit Maslum Abdi. Die SDF wird von der kurdischen YPG-Miliz dominiert, gegen die die Türkei in Nordsyrien vor allem vorging.

Patrouillen haben begonnen

Gestern wurde eine Feuerpause in der Region zunächst noch um 150 Stunden verlängert. Zudem hatten der türkische Präsident Erdogan und der russische Präsident Putin bei einem Treffen in Sotschi russisch-türkische Patrouillen in der Region vereinbart. Russische Militärpolizisten marschierten denn heute etwa durch die Stadt Manbidsch, berichtete die Nachrichtenagentur Interfax. Syrische Militärkreise meldeten darüber hinaus, russische Militärpolizisten seien mit vier Fahrzeugen in die Grenzstadt Kobane eingerückt.

Rund 100 IS-Angehörige geflohen

Im Zuge der fast zweiwöchigen türkischen Militäroffensive im Nordosten Syriens sind nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 176.000 Menschen vertrieben worden. Darunter seien fast 80.000 Kinder, teilte ein UNO-Sprecher in New York mit. In der Region sei zudem wichtige Infrastruktur beschädigt worden.



Seit Beginn der Offensive sind mehr als 100 Angehörige der Terrormiliz IS aus Gefängnissen in Nordsyrien geflohen. Der US-Sonderbeauftragte Jeffrey sagte, man wisse nicht, wo die Häftlinge jetzt seien. Für die Bewachung waren die SDF zuständig.