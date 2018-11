US-Präsident Trump verzichtet im Fall des getöteten Journalisten Khashoggi auf weitere Strafmaßnahmen gegen die Führung Saudi-Arabiens. Die USA wollten ein standhafter Partner des Landes bleiben, erklärte Trump in Washington. Das sei auch aus wirtschaftlichen Gründen wichtig.

Es wäre daher töricht, die milliardenschweren Rüstungsgeschäfte mit der Führung in Riad zu beenden. Davon würden nur Russland und China profitieren. Ob der saudische Kronprinz bin Salman von der Tötung Khashoggis gewusst habe, ist laut Trump weiter unklar. Die Untersuchungen zum gewaltsamen Tod des Journalisten in Istanbul dauerten noch an. Die "Washington Post" hatte zuvor berichtet, die US-Geheimdienste sähen bin Salman als Drahtzieher der Tat.



Die Bundesregierung hatte als Konsequenz aus dem Fall die Rüstungslieferungen an Saudi-Arabien komplett gestoppt. Es werden auch keine Waffen oder andere Rüstungsgüter mehr in das Land ausgeliefert, deren Export bereits genehmigt worden war. Außerdem belegte Deutschland 18 saudische Staatsangehörige mit Einreisesperren.



Der Journalist Khashoggi war am 2. Oktober verschwunden, als er im saudischen Konsulat in Istanbul Unterlagen für seine Hochzeit abholen wollte. Erst nach langem Zögern räumte Saudi-Arabien ein, dass der Regimekritiker getötet wurde. Sein Leichnam bleibt weiter verschwunden.



Unterdessen hat Amnesty International schwere Vorwürfe gegen Saudi-Arabien erhoben. Unter Berufung auf Zeugenaussagen heißt es, im Mai verhaftete Menschenrechtsaktivisten seien in Verhören gefoltert und sexuell belästigt worden. Die Aktivisten würden im Gefängnis von Dhahban am Roten Meer festgehalten. Sollten sich die Berichte bestätigen, würde dies zeigen, dass es nur ein paar Wochen nach der skrupellosen Ermordung von Jamal Khashoggi weitere ungeheuerliche Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien gebe, sagte die Amnesty-Recherchedirektorin für den Nahen Osten, Maalouf. Die Behörden in Riad äußerten sich bisher nicht zu den Vorwürfen.