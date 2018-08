Der frühere Anwalt von US-Präsident Trump, Cohen, hat nach seinem Schuldeingeständnis bezüglich verbotener Wahlkampffinanzierung die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Sonderermittler Mueller betont.

Cohens Rechtsvertreter erklärte in New York, sein Mandant habe Kenntnis über Themen, die Mueller interessieren sollten. Er wolle umfangreich aussagen. Unter anderem gehe es um die Frage, ob Trump von russischen Hackerangriffen auf die Demokratische Partei während des Präsidentschaftswahlkampfes gewusst habe.



Cohen hatte sich gestern in mehreren Anklagepunkten für schuldig bekannt. Trump warf ihm heute per Twitter vor, zugunsten eines Deals mit der Staatsanwaltschaft Dinge zu erfinden. Der US-Präsident äußerte zudem Unterstützung für seinen gestern verurteilten Ex-Wahlkampfmanager Manafort. Dieser war des Steuer- und Bankenbetrugs schuldig gesprochen worden. Der Fall war im Zuge der Untersuchungen Muellers aufgedeckt worden.