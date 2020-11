In den USA wird mit einem Sieg von Herausforderer Biden bei der Präsidentenwahl gerechnet. Der demokratische Politiker liegt bei der noch laufenden Auszählung der Stimmen in den Bundesstaaten Georgia, Nevada, Pennsylvania und Arizona vorne.

Biden kommt bisher insgesamt auf 253 Wahlleute, Präsident Trump auf 214. Für den Wahlsieg sind 270 Wahlleute notwendig. Für Pennsylvania gibt es 20 Stimmen - ein Sieg dort würde Biden also genügen.



Trump erneuerte seinen nicht belegten Vorwurf des Wahlbetrugs. Er ließ in mehreren Bundesstaaten Klagen einreichen, weil er die Auszählungsergebnisse anzweifelt. Mehrere Gerichte wiesen die Anträge bereits zurück. Der republikanische Senator Romney kritisierte die Äußerungen Trumps. Seine Worte schadeten der Sache der Freiheit in den USA und auf der ganzen Welt, so Romney. Die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Pelosi, erklärte, schon bald werde man nicht mehr vom früheren Vizepräsidenten Biden sprechen, sondern von ihm als gewählten Präsidenten.

