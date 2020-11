In den USA hat der demokratische Präsidentschaftsbewerber Biden seine Landsleute zur Einheit aufgerufen. Es sei an der Zeit, den Zorn abzulegen und gemeinsam eine Nation zu heilen, sagte Biden in einer kurzen Ansprache.

Biden zeigte sich zuversichtlich, die Wahl zu gewinnen. Am Ende werde man mehr als 300 Wahlleute zugesprochen bekommen, sagte er. Bisher kommt Biden auf 253 Wahlleute, Amtsinhaber Trump auf 213. Für den Wahlsieg sind 270 Wahlleute notwendig. Wann das Ergebnis feststeht, ist noch immer offen.



Trump hat bereits deutlich gemacht, dass er sich mit einer Niederlage nicht abfinden und mehrere Klagen anstrengen will. Er sei Opfer eines systematische Wahlbetrugs, sagte er in Washington, ohne dafür Beweise dafür vorzulegen.



Unterdessen hat das Oberste Gericht der USA auf Antrag der Republikaner entschieden, dass in Pennsylvania die nach Schließung der Wahllokale eingetroffenen Stimmzettel getrennt aufbewahrt und ausgezählt werden müssen. Dabei geht es um per Post verschickte Stimmzettel, die bis zu drei Tage nach dem Wahltag eingetroffen sind. In Pennsylvania sollen sie noch berücksichtigt werden. Die Behörden hatten die Wahlscheine allerdings bereits getrennt gesammelt.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.