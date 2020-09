Mehrere US-Bundesstaaten haben darauf hingewiesen, dass die von Präsident Trump empfohlene doppelte Stimmabgabe bei der Wahl im November gesetzeswidrig wäre.

Die Justizministerin von Michigan erklärte, die Idee des Präsidenten sei prima für Menschen, die ins Gefängnis wollten. Auch die Regierungen der Bundesstaaten North Carolina, Kalifornien, Colorado und Arizona wiesen darauf hin, dass es illegal sei, zweimal zu wählen. Die Onlinenetzwerke Facebook und Twitter versahen zudem entsprechende Nachrichten des Präsidenten mit distanzierenden Hinweisen.



Grund für die Warnungen ist ein Fernsehinterview Trumps vom Mittwoch. Darin empfahl er Briefwählern den Versuch, noch einmal im Wahllokal abzustimmen. Nur wenn ihnen dies verweigert werde, könnten sie sicher sein, dass ihre Briefwahl-Stimme registriert worden sei. Trump behauptet seit langem, dass die Stimmabgabe per Brief besonders betrugsanfällig sei. Belege für diese These liefert er nicht.