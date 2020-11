Nach der Präsidentenwahl in den USA wird weiter auf das Ergebnis gewartet. Der demokratische Herausforderer Biden liegt bei der noch laufenden Auszählung der Stimmen in vier Bundesstaaten vorne. Bisher kommt Biden auf 253 Wahlleute, Präsident Trump auf 214. Für den Wahlsieg sind 270 Wahlleute notwendig.

Das Oberste Gericht der USA entschied, dass in Pennsylvania die nach Schließung der Wahllokale eingetroffenen Stimmzettel getrennt aufbewahrt und ausgezählt werden müssen. Die Behörden hatten die Wahlscheine allerdings bereits getrennt gesammelt. Die Eilentscheidung wurde auf Antrag der Republikaner getroffen. Dabei geht es um per Post verschickte Stimmzettel, die bis zu drei Tage nach dem Wahltag eingetroffen sind. In Pennsylvania sollen sie noch berücksichtigt werden. Es war bereits der dritte Versuch der Republikaner, dies zu verhindern. Vor der Wahl war das Oberste Gericht nicht dagegen eingeschritten. Drei konservative Richter zeigten sich jedoch offen dafür, die Frage nach dem Wahltag noch einmal zu behandeln. Präsident Trump erneuerte seinen nicht belegten Vorwurf des Wahlbetrugs. Er ließ in mehreren Bundesstaaten Klagen einreichen, die jedoch von Gerichten zurückgewiesen wurden.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.