Auch einen Tag nach dem Sieg des demokratischen Kandidaten Biden bei der Präsidentenwahl erkennt Amtsinhaber Trump dessen Erfolg nicht an. In einer Reihe von Twitter-Nachrichten bekräftigte er seinen Vorwurf der Wahlfälschungen. Belege dafür präsentierte er auch diesmal nicht. Die Platform versah Trumps Nachrichten daraufhin erneut mit Warnhinweisen.

Anders als Trump gratulierten Staats- und Regierungschefs aus aller Welt Biden zu seiner Wahl. Dazu gehörten Bundeskanzlerin Merkel, Bundespräsident Steinmeier, Frankreichs Präsident Macron und der britische Premier Johnson. Auch von Nato-Generalsekretär Stoltenberg und von der EU-Kommission kamen Glückwünsche. Bundesaußenminister Maas sagte im ARD-Fernsehen, er sei erleichtert, weil der künftige Präsident sich als jemand zeige, der verantwortlich handele, sein Land wieder zusammenführen wolle und einen Blick auf die großen Probleme dieser Welt habe.



Auch Israels Premierminister Netanjahu - ein Verbündeter von US-Präsident Trump - gratulierte Biden; dies tat auch Palästinenserpräsident Abbas. Die Palästinenser hatten wegen Trumps Nahost-Politik den Kontakt zum Weißen Haus abgebrochen. Der iranische Präsident Ruhani äußerte die Hoffnung, dass die USA unter Biden zum internationalen Atomabkommen mit seinem Land zurückkehren. Der russische Präsident Putin und Chinas Staatschef Xi äußerten sich bislang nicht zum Wahlausgang in den USA.



Biden hatte in der vergangenen Nacht in seiner Siegesrede an die Amerikaner appelliert, die Spaltung der US-Gesellschaft zu überwinden. Er sagte, er wolle das Vertrauen aller Bürger gewinnen - auch jener, die nicht für ihn gestimmt hätten. Als eine seiner dringlichsten Aufgaben nannte er die Eindämmung der Corona-Pandemie.

