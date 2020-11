Der gewählte US-Präsident Biden hat vor wenigen Minuten seine Siegesrede gehalten. Unter den lautstarken Jubelrufen seiner Anhänger von der Demokratischen Partei sagte er, die amerikanischen Wählerinnen und Wähler hätten ihm mit 74 Millionen Stimmen einen klaren und überzeugenden Wahlsieg gegeben. Er verspreche, ein Präsident zu sein, der vereine und nicht spalte. Biden bot eine parteiübergreifende Zusammenarbeit an. An die Trump-Anhänger gewandt, bat er: "Lasst uns eineinander eine Chance gegeben."

Biden betonte darüber hinaus, er wolle dazu beitragen, dass Amerika wieder weltweit respektiert werde.



Vorab hatte sich seine gewählte Vizepräsidentin Harris an die Anhänger und die US-Bevölkerung gewandt. Sie sagte, Amerikas Demokratie sei nicht garantiert. Sie sei nur so stark wie der Wille der Bürgerinnen und Bürger, für sie zu kämpfen, sie zu beschützen und sie nicht als gegeben hinzunehmen. Harris bedankte sich dafür, dass so viele Menschen wie noch nie an die Wahlurnen gegangen seien, um ihrer Stimme Ausdruck zu verleihen. Sie hätten für Hoffnung, Einheit, Anstand, Wissenschaft und Wahrheit gestimmt. Sie bedankte sich auch insbesondere bei schwarzen, weißen, asiatischen und hispanischen Frauen, die den Weg für ihren eigenen Erfolg geebnet hätten. Harris, die indischer und jamaikanischer Abstammung ist, ist die erste Frau, die zur Vizepräsidentin in den USA gewählt wurde. Sie betonte, sie sei zwar die erste, sie werde aber nicht die letzte sein.

Jubelnde Menschen strömen auf die Straßen

In mehreren amerikanischen Großstädten feiern Bürger den von zahlreichen US-Medien gemeldeten Wahlsieg des demokratischen Herausforderers Biden bei der Präsidentenwahl. In Washington strömten seine Anhänger zum Weißen Haus, um dort den Triumph des 77-Jährigen über Amtsinhaber Trump zu bejubeln. Sie schwenkten Portraits von Biden und Kamala Harris, die erste Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten werden soll.



Ein ähnliches Bild bot sich in New York. Mit Hupkonzerten und Jubelrufen fuhren und zogen die Menschen durch die Stadt. Zudem skandierten sie "You're fired" (Sie sind gefeuert) - in Anlehnung an Trumps gleichlautenden Satz aus seiner früheren TV-Sendung "The Apprentice". Zuvor hatten Medien übereinstimmend gemeldet, dass Biden die Abstimmungen in den Bundesstaaten Pennsylvania und Nevada für sich entscheiden konnte. Damit übertrifft er das nötige Quorum von mindestens 270 Wahlleuten im "Electoral College", das im Dezember den 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten wählen soll.



In mehreren Städten wie in Phoenix oder Harrisburg versammelten sich aber auch Anhänger Trumps zu Protesten. Sie klagten über Wahlbetrug und riefen, dass man die Wahl nun vor den Gerichten gewinnen werde.

Biden kündigt Ansprache an

Im Laufe der Nacht (deutsche Zeit) will sich Biden in einer Rede an die Amerikaner wenden. In einer ersten Reaktion auf Twitter hatte er geschrieben, er fühle sich "geehrt" und verspreche, ein "Präsident für alle Amerikaner" zu sein. Er rief die Bürgerinnen und Bürger zur Einheit auf. Es sei an der Zeit, das Land zusammenzuführen und zu heilen, sagte Biden. Nun da der Wahlkampf vorbei sei, sei es Zeit, die Wut und die harsche Rhetorik hinter sich zu lassen, und als Nation zusammenzukommen.

Trump will nicht aufgeben

Der amtierende Präsident Trump will das allerdings nicht anerkennen. In einer Erklärung schrieb Trump, diese Wahl sei "noch lange nicht vorbei". Sein Wahlkampfteam werde juristische Schritte einleiten. Biden stelle sich "fälschlicherweise als Sieger" dar. Trump wendet sich vor allem gegen die Stimmabgabe per Brief und macht Wahlbetrug geltend. Mehrmals hatte Trump gefordert, die weitere Auszählung der Stimmkarten zu stoppen. Diese hatten den Trend während der Auszählung zugunsten Bidens gedreht. Belege für einen etwaigen Betrug lieferte Trump indes nicht. Aus seiner eigenen Partei kommen dagegen die ersten Glückwünsche an Biden. So gratulierte der republikanische Senator Romney Biden zum Sieg.

Freude bei den Demokraten

Bleibt es ungeachtet der sich abzeichnenden juristischen Streitigkeiten bei Bidens Wahlsieg, würde er als 46. Präsident der USA vereidigt. Seine Vizepräsidentin soll die Senatorin Kamala Harris werden - als erste Frau und erste Schwarze in diesem Amt. Sie twitterte, sie wolle sich mit Biden in den Dienst des Landes stellen. Bei dieser Wahl sei es "um die Seele Amerikas" gegangen und um die Bereitschaft, dafür zu kämpfen. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Pelosi, sagte in Washington, jetzt breche eine neue Zeit der Hoffnung an. Biden habe einen "historischen Sieg" errungen.



Die Auszählung der Stimmen hatte sich seit dem Wahltag am Dienstag hingezogen. Sie ist noch nicht beendet, gilt nun aber in den meisten Bundesstaaten als vorentschieden.

Gratulationen und Reaktionen

Kanadas Premierminister Trudeau gratulierte weltweit als einer der ersten Biden und Harris. "Unsere beiden Länder sind enge Freunde, Partner und Verbündete", schrieb Trudeau auf Twitter. Er freue sich auf die Zusammenarbeit. Bundeskanzlerin schrieb: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Unsere transatlantische Freundschaft ist unersetzlich, wenn wir die großen Herausforderungen dieser Zeit bewältigen wollen." Im Glückwunsch-Schreiben von Bundespräsident Steinmeier hieß es: "Mit Ihrer Präsidentschaft verbinden sich die Hoffnungen unzähliger Menschen, weit über die Grenzen Ihres Landes hinaus, auch in Deutschland. Sie stehen für ein Amerika, das um den Wert von Allianzen und Freunden, von Verlässlichkeit und Vertrauen weiß."



Hoffnung auf eine Verbesserung der Zusammenarbeit äußerten auch Nato-Generalsekretär Stoltenberg und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.