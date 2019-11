US-Präsident Trump will zur Wahl im kommenden Jahr erneut gemeinsam mit Vizepräsident Pence antreten.

In einem Interview mit dem Fernsehsender Fox News erklärte Trump, Pence sei sein Freund und leiste sehr gute Arbeit. Die nächste Präsidentschaftswahl in den USA ist am 3. November 2020. Trump bewirbt sich für die Republikanische Partei um eine weitere Amtszeit. Bei den oppositionellen Demokraten läuft ein Bewerbungsverfahren um die Kandidatur.