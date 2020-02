Iowa macht traditionell den Auftakt zu den Vorwahlen für die US-Präsidentschaftswahl. In dem kleinen Bundesstaat im Mittleren Westen stimmen Demokraten und Republikaner landesweit als erste darüber ab, wer für ihre Partei als Kandidat ins Rennen gehen soll. Wir erklären, wie der "Caucus" funktioniert.

Wie läuft ein "Caucus"-Treffen ab?

In der ersten Runde des "Caucus"-Verfahrens, das von den Parteien organisiert wird, sammeln sich Wahlberechtigte an fast 1.700 Orten in Iowa. Nur wer physisch an einer solchen Versammlung teilnimmt und bis zum Schluss bleibt, dessen Stimme zählt. Die Anwesenden wählen, indem sie sich in einem Abschnitt des Raums aufstellen, der ihrem Kandidaten gewidmet ist. Wenn die Gruppe mindestens 15 Prozent der Anwesenden ausmacht, kommt ihr Kandidat in die nächste Runde.



Bei nicht ausreichender Unterstützung können Wahlberechtigte in das Lager eines anderen Kandidaten wechseln. Nach der Neuausrichtung wird die Größe der Gruppen ein letztes Mal gezählt. Erreicht eine Gruppe jetzt die erforderlichen 15 Prozent (oder mehr), bekommt der dazugehörige Kandidat Delegierte zugeteilt. Wer auf den Parteitagen mehr als die Hälfte der Delegiertenstimmen erhält, wird Präsidentschaftskandidat. Der Nominierungsparteitag der Demokraten ist Mitte Juli. Die Republikaner bestimmen ihren Kandidaten Ende August.

Warum ist Iowa so wichtig?

Der Entscheidung in Iowa wird Signalwirkung nachgesagt. Der kleine Bundesstaat hat gerade einmal 3,2 Millionen Einwohner und entsendet nur 49 der 4.746 Delegierten zum Nationalkongress. Wie die "New York Times" berichtet, spiegelt Iowa aber viele wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen, die in den gesamten Vereinigten Staaten zu beobachten seien. So kämpfe der Bundesstaat mit den politischen und sozialen Folgen einer rasch alternden Bevölkerung und mit einer Spaltung in ländliche und städtische Gebiete.



Politische Beobachter gehen deshalb davon aus, dass der "Caucus" in Iowa einen Hinweis darauf geben kann, wie der Rest Amerikas sich entscheidet. Ein guter Start dort kann die Aussichten eines Bewerbers auf die Präsidentschaftskandidatur seiner Partei unterstützen. Ein schlechtes Abschneiden ist dagegen nur schwer wieder wettzumachen.



Seit Jahrzehnten gilt für Demokraten wie Republikaner: Nur ein einziges Mal wurde ein Kandidat, der beim "Caucus" in Iowa nicht unter die ersten Drei kam, am Ende von seiner Partei nominiert: der Republikaner McCain, der 2008 gegen den Demokraten Obama antrat - und verlor.

Wer sind die prominentesten Kandidaten der Demokraten?

Bei den Republikanern ist Amtsinhaber Trump ohne ernstzunehmende Konkurrenz. Bei den Demokraten ist das Rennen mit elf Bewerberinnen und Bewerbern umkämpft.



Joe Biden: Der heute 77-Jährige war Stellvertreter von Trumps Vorgänger im Präsidentenamt, Obama. Bisherige Umfragen legen nahe, dass Biden gegen Trump die besten Chancen hätte zu gewinnen.



Elizabeth Warren: Die 70-Jährige ist Senatorin des Bundesstaates Massachusetts und die größte Konkurrentin Bidens.



Bernie Sanders: Der 78-jährige ist Senator des Bundesstaates Vermont. Sanders bewirbt sich zum zweiten Mal um den Posten des demokratischen Präsidentschaftskandidaten. Er fordert kostenlose Hochschulbildung, Mutterschutz und eine gesetzliche Krankenversicherung. In den USA gilt er deswegen vielen als zu weit links. Manche befürchten, Trump könnte ihn als "Sozialisten" diffamieren (Audio-Link).



Michael Bloomberg: Der frühere Bürgermeister von New York hat erst Ende November seine Kandidatur bekanntgegeben. Der 77-Jährige lässt die ersten Vorwahlen aus und steigt erst in den größeren Staaten wie Kalifornien, Florida und Texas ein. Bloomberg liefert sich derzeit über Fernsehinterviews ein Duell mit Trump. Der US-Präsident beleidigte Bloomberg wegen seiner - im Verhältnis zu ihm - geringeren Größe, Bloomberg nannte Trump einen "pathologischen Lügner".

Wie lange gehen die Vorwahlen?

Die Vorwahlen in allen 50 US-Bundesstaaten ziehen sich bis in den Juni hin. In 41 Staaten findet die Vorwahl in Form einer "Primary" statt. Diese wird im Gegensatz zum "Caucus" von staatlichen Behörden organisiert. Alle Bürger können teilnehmen, unabhängig davon, ob sie Parteimitglied sind. Sie können aber nur in einer Partei über den Kandidaten mitentscheiden.



Im Sommer küren beide Parteien dann offiziell ihren Präsidentschaftskandidaten. Die eigentliche Präsidentschaftswahl ist für den 3. November angesetzt.