Bei den Präsidentschaftsvorwahlen der US-Demokraten hat der frühere Vizepräsident Biden zwei weitere Siege errungen.

Nach übereinstimmenden Angaben mehrerer Medien gewann der 77-Jährige in den Bundesstaaten Florida und Illinois deutlich. Der Sender CNN sieht ihn in Florida mit mehr als 60 Prozent der Stimmen vor seinem Rivalen Sanders, dem rund 22 Prozent zugerechnet werden. In Illinois sind es demnach rund 61 Prozent für Biden und 37 für Sanders. Damit hat Biden seinen Vorsprung im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur seiner Partei weiter ausgebaut.



Gewählt wurde bei den Demokraten auch im Bundesstaat Arizona. Von dort liegen noch keine belastbaren Ergebnisse vor. Vorwahlen in Ohio, Georgia und Louisiana wurden wegen der Corona-Pandemie verschoben.



Die Republikaner von US-Präsident Trump hielten ebenfalls in Florida und Illinois Vorwahlen ab. Am Abend erklärte die Partei, Trump habe nun ausreichend Delegiertenstimmen für eine erneute Nominierung. Dies galt allerdings als reine Formsache.