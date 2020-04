In den USA hat der bei der Demokratischen Partei einzig verbliebene Präsidentschaftsbewerber Biden nun auch die Unterstützung seines bisherigen Rivalen Sanders erhalten.

Der politisch linksorientierte Senator kündigte in einer Online-Botschaft an, alles dafür zu tun, damit es für Amtsinhaber Trump bei nur einer Amtszeit bleibe. Dieser sei der gefährlichste Präsident in der jüngeren Geschichte der Vereinigten Staaten. Sanders war in der vergangenen Woche aus dem Vorwahlprozess der Demokraten ausgestiegen und hatte damit den Weg für Biden frei gemacht. Damit der frühere Vizepräsident bei der für November geplanten Präsidentschaftswahl als Herausforderer Trumps antreten kann, muss er noch offiziell zum Kandidaten seiner Partei gekürt werden.



Dies sollte eigentlich auf einem Nominierungsparteitag im Sommer geschehen. Die Veranstaltung mit tausenden Delegierten wurde wegen der Pandemie bereits vertagt. Im Gespräch ist inzwischen auch eine Online-Abstimmung.