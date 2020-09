Russland versucht offenbar, auch die nächste US-Präsidentschaftswahl zu beeinflussen.

Facebook und Twitter teilten mit, dass sie gegen eine Desinformations-Kampagne der russischen "Internet Research Agency" vorgegangen sind. Diese Gruppe wird vom Kreml unterstützt und hat schon vor vier Jahren versucht, auf die Wahl in den USA Einfluss zu nehmen. Am 3. November 2020 stellt sich Präsident Trump zur Wiederwahl.



Wie die "New York Times" und der britische "Guardian" berichten, nutzte die russische Gruppe falsche Facebook- und Twitter-Accounts und die vermeintlich linksgerichtete Webseite peacedata.net. Ziel sei es gewesen, Falschinformationen und Verschwörungstheorien zu verbreiten und den russischen Einfluss auf die Wahl herunterzuspielen. Die Kampagne war nach Angaben des FBI allerdings weit weniger umfassend als vor vier Jahren. Die 13 falschen Accounts hätten insgesamt etwa 14.000 Follower gehabt.