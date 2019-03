Der texanische Politiker Beto O'Rourke will Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten bei der Wahl im Jahr 2020 werden.

Der frühere Kongressabgeordnete machte seine Bewerbung offiziell in einer Videobotschaft publik. O'Rourke war kaum bekannt, bis er sich vergangenes Jahr in Texas einen vielbeachteten Wahlkampf um einen Senatsposten mit dem republikanischen Amtsinhaber Cruz lieferte. Er verlor am Ende knapp.



Bei den Demokraten haben sich inzwischen eine Reihe von Politikerinnen und Politiker für die Präsidentschaftskandidatur beworben.