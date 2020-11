Bei der Auszählung der Stimmen nach der US-Präsidentenwahl liegt der demokratische Herausforderer Biden weiterhin deutlich in Führung.

Biden konnte seinen Vorsprung in den Bundesstaaten Nevada und Pennsylvania sogar ausbauen. In Nevada hat Biden Medienberichten zufolge mehr als 20.000 Stimmen mehr als Präsident Trump. In Pennsylvania beträgt der Abstand demnach mehr als 13.000 Stimmen. Sollte Biden in diesem Bundesstaat siegen, würde er dort 20 weitere Wahlleute auf sich vereinen und hätte die Wahl gewonnen. Insgesamt kommt der Demokrat Biden bisher auf 253 Wahlleute, Trump auf 214. Im Bundesstaat Georgia, wo Biden ebenfalls vorne liegt, werden die Stimmen wegen des extrem knappen Ausgangs möglicherweise neu ausgezählt.



Die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Pelosi, erklärte, schon bald werde man Biden nicht mehr als früheren Vizepräsidenten bezeichnen, sondern als gewählten Präsidenten. Der republikanische Senator Romney übte Kritik an den Behauptungen von Amtsinhaber Trump, dass die Wahl gefälscht und fehlerhaft gewesen sei. Dies schade der Sache der Freiheit in den USA und auf der ganzen Welt, so Romney.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.