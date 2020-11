In den USA hat der demokratische Herausforderer Biden nach der Präsidentenwahl seinen Vorsprung ausgebaut.

In den beiden Bundesstaaten Nevada und Pennsylvania sind die Auszählungen fast beendet. In Nevada liegt Biden Medienberichten zufolge mehr als 20.000 Stimmen von Präsident Trump. In Pennsylvania beträgt der Abstand knapp 9.000 Stimmen. Sollte Biden in diesem Bundesstaat siegen, würde er dort 20 weitere Wahlleute auf sich vereinen und hätte die Wahl gewonnen.



Im Bundesstaat Georgia werden die Stimmen wegen des extrem knappen Ausgangs möglicherweise neu ausgezählt. Das teilte der Wahlleiter in Atlanta mit. Zuletzt hatte auch hier Biden mit hauchdünner Mehrheit vor Präsident Trump gelegen. Insgesamt kommt der Demokrat Biden bisher auf 253 Wahlleute, Trump auf 213.



Trump verzeichnet in North Carolina und Alaska einen Vorsprung. Der Republikaner ließ in mehreren Bundesstaaten Klagen einreichen, weil er die Auszählungsergebnisse anzweifelt. Beweise dafür legte er allerdings nicht vor. In mehreren Bundesstaaten wiesen Gerichte die Anträge bereits zurück.

