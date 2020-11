Der Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Biden, hat nach Medienberichten bei der Auszählung im umkämpften Bundesstaat Georgia die Führung übernommen. Danach liegt Biden mit 917 Stimmen vor Amtsinhaber Trump.

In Georgia entfallen auf den Gewinner 16 Wahlleute. In den Bundesstaaten Arizona und Nevada führt Biden ebenfalls, in North Carolina und Pennsylvania liegt Trump vorn.



Sieger der Wahl ist, wer 270 Wahlleute auf sich vereinen kann. Sollte Biden Georgia tatsächlich gewinnen, käme er auf 269. Trump könnte ebenfalls noch auf 269 Wahlleute kommen, wenn er sich in allen anderen der genannten Bundesstaaten durchsetzt. Gemäß der US-Verfassung würde in diesem Fall das Repräsentantenhaus über den neuen Präsidenten abstimmen.

Trump-Team reicht Klagen ein

Angesichts des knappen Wahlausgangs in den USA versucht das Wahlkampfteam von US-Präsident Trump, einige Auszählungsergebnisse in Zweifel zu ziehen. In mehreren Bundesstaaten wurden deshalb Klagen eingereicht. Die zuständiggen Richter in Michigan, Georgia, Nevada und Pennsylvania wiesen die Anträge jedoch zurück. Im Pennsylvania verhinderte die Polizei offenbar einen Überfall auf ein Wahlzentrum. Sicherheitskräfte nahmen einen bewaffneten Mann fest, der zusammen mit einem weiteren Verdächtigen in einem Fahrzeug vor dem Kongresszentrum in der Stadt Philadelphia gewartet hatte. Ein Polizeisprecher teilte mit, man habe den Tipp bekommen, dass sich die beiden Männer vom Staat Virginia aus auf den Weg gemacht hätten, um das Convention Center anzugreifen.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.