Joe Biden ist zum 46. Präsidenten der USA gewählt worden. Wie mehrere US-Fernsehsender melden, gewann er den Bundesstaat Pennsylvania und die damit verbundenen 20 Wahlleute. Das genügt, um über das nötige Quorum von mindestens 270 Wahlleuten zu kommen. Erst kurz zuvor hatte Amtsinhaber Trump sich per Twitter ein weiteres Mal zum Sieger ausgerufen.

Außerdem erneuerte er heute früh in einer Serie von Twitter-Botschaften seine unbelegte Behauptung, es habe Wahlbetrug gegeben. Der Kurzbotschaftendienst versah die Äußerungen mit einem Warnhinweis und nannte die Inhalte "umstritten und möglicherweise irreführend". Trump will gegen das Ergebnis der Wahl in mehreren Bundestaaten juristisch vorgehen.



Die Auszählung der Stimmen zieht sich in mehreren Bundesstaaten seit Dienstag hin. Zuletzt hatte Biden in vier Schlüsselstaaten vorne gelegen. Trump wendet sich vor allem gegen die Auszählung von Briefwahl-Stimmen. Auch diese hatten den Trend letztlich zugunsten Bidens gedreht.

