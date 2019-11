Der frühere New Yorker Bürgermeister Bloomberg will US-Präsident Trump bei der Wahl 2020 herausfordern. Der 77-jährige Demokrat kündigte offiziell an, ins Präsidentschaftsrennen seiner Partei einzusteigen. Er wolle Trump besiegen und Amerika wieder aufbauen, teilte Bloomberg mit.

Er hat bereits in mehreren Bundesstaaten die nötigen Unterlagen für eine mögliche Teilnahme an den Vorwahlen im nächsten Februar eingereicht.



Bloomberg, der einst das nach ihm benannte Finanz- und Medienunternehmen gegründet hatte, gilt als einer der reichsten Männer der Welt. Er kündigte an, er werde keine Spenden annehmen und im Falle eines Wahlsieges auf das Präsidenten-Gehalt verzichten.